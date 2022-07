(Di giovedì 21 luglio 2022), terra di tradizioni. E l'estate è il momento migliore per farle conoscere. A Santa Teresa di, l'Associazione culturale 'BarbagiaOlzai' porta in strada ad esempio,...

leggo.it

Sardegna, terra di tradizioni. E l'estate è il momento migliore per farle conoscere. A Santa Teresa di Gallura, l'Associazione culturale 'BarbagiaOlzai' porta in strada ad esempio, in queste ore, uno ...Gli ospiti hanno potuto ammirare una mostra di preziosi costumi popolari, tappeti e... abbigliamento, veste, ornamento' ha parlato delle radicidel costume popolare romeno, ... Le maschere ancestrali della Sardegna, la sfilata in Gallura Sardegna, terra di tradizioni ancestrali. E l’estate è il momento migliore per farle conoscere. A Santa Teresa di Gallura, l’Associazione culturale “Barbagia ...Il Saggiatore continua la ripubblicazione del corpus delle opere di Piero Camporese con il libro sul geniale villano e il racconto della sua maschera. Una trattazione della figura dal significato vari ...