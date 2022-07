“Le Beta stanno crescendo troppo velocemente?” (Di giovedì 21 luglio 2022) Buongiorno dottore, vengo da 4 aborti senza una causa. Questa è la mia quinta gravidanza e vi lascio immaginare il terrore e la paura. Però la mia paura ora sono le Beta che crescono in maniera eccessiva: sono di 5 settimane+1, sono certa della datazione perché so con certezza quando ho ovulato. Le prime Beta le ho fatte a 3 settimane+5 ed erano 250; le seconde Beta le ho fatte a 4 settimane+1 ed erano a 1160; il terzo prelievo a 4 settimane+4 con un valore di 4630; l’ultimo prelievo è stato fatto a 5 settimane+0 con valore 20049. I prelievi sono stati fatti ogni 3 giorni su indicazione della ginecologa. Questi valori possono indicare una gravidanza con mola vescicolare dato che superano di molto i valori di riferimento? La ringrazio per il suo prezioso tempo. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Buongiorno dottore, vengo da 4 aborti senza una causa. Questa è la mia quinta gravidanza e vi lascio immaginare il terrore e la paura. Però la mia paura ora sono leche crescono in maniera eccessiva: sono di 5 settimane+1, sono certa della datazione perché so con certezza quando ho ovulato. Le primele ho fatte a 3 settimane+5 ed erano 250; le secondele ho fatte a 4 settimane+1 ed erano a 1160; il terzo prelievo a 4 settimane+4 con un valore di 4630; l’ultimo prelievo è stato fatto a 5 settimane+0 con valore 20049. I prelievi sono stati fatti ogni 3 giorni su indicazione della ginecologa. Questi valori possono indicare una gravidanza con mola vescicolare dato che superano di molto i valori di riferimento? La ringrazio per il suo prezioso tempo. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

amoflorenzi : Gli interisti si stanno cagando sotto per la Juve e intimano a farlo pure a chi non ha le mutande sporche come loro. Dei beta clamorosi - BethAmaro3 : Vedo che stanno pubblicizzando il 'vaccino' contro il Varicella Zoster (Fuoco di Sant'Antonio): abbiamo davvero toc… - FundsPeople_it : ?? All'approccio beta ne va affiancato uno flessibile con strategie income o alpha oriented, capaci di comprimere l… - freedomclubtk : @DovAnachronos @ilmagnagatti beta? LOL? ma che cazzo dite. Le alpha stanno a 1.500$ - PicchiatoreA : @pupidda39 @debbyRome Se lavori in ospedale devi confermare che stanno ammazzando il resto delle persone con terapi… -