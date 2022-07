Lascia la figlia di 16 mesi a casa sola una settimana, la trovano morta: “Sapevo che poteva succedere”, dice (Di giovedì 21 luglio 2022) Una storia che ha dell’assurdo. Una donna ha Lasciato la figlia di 16 mesi da sola a casa per quasi una settimana. Al suo ritorno la piccola era deceduta. Sono tanti i modi in cui un adulto può fare del male ad un bambino. Alcuni palesi e cruenti come l’omicidio della piccola Elena per mano L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 21 luglio 2022) Una storia che ha dell’assurdo. Una donna hato ladi 16daper quasi una. Al suo ritorno la piccola era deceduta. Sono tanti i modi in cui un adulto può fare del male ad un bambino. Alcuni palesi e cruenti come l’omicidio della piccola Elena per mano L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Ha lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata, ieri matti… - repubblica : Milano, lascia la figlia di un anno e mezzo da sola per sei giorni in casa e la trova morta: fermata 37enne - Margher12930839 : RT @ImolaOggi: Lascia figlia di 18 mesi sola a casa per sei giorni, la piccola è morta di stenti. Questi sono i risultati dell'indottriname… - stesca80 : RT @87miste: Lascia la figlia di 16 mesi a casa da sola per sei giorni. E se ne va. La bimba viene ritrovata morta. Interrogano la donna ch… - emilyndosta : RT @87miste: Lascia la figlia di 16 mesi a casa da sola per sei giorni. E se ne va. La bimba viene ritrovata morta. Interrogano la donna ch… -