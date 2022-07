Inter, Marotta non si sbilancia su Skriniar: 'Ne abbiamo già parlato' (Di giovedì 21 luglio 2022) Il mancato arrivo di Gleison Bremer ha confermato il momento di stallo del mercato dell' Inter , dopo le tante operazioni concluse nelle prime settimane di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 luglio 2022) Il mancato arrivo di Gleison Bremer ha confermato il momento di stallo del mercato dell', dopo le tante operazioni concluse nelle prime settimane di ...

SimoneTogna : #inter, #Marotta all’uscita di Lega, su #Skriniar: “Ho già parlato”. Su #Milenkovic: “Parleremo, parleremo”. - cmdotcom : #Inter ancora beffata: da #Dybala a #Bremer, la Caporetto di #Marotta [@GianniVisnadi] - SimoneTogna : Beppe Marotta è appena entrato in Lega per l’Assemblea odierna. #inter - Goldrake1810 : RT @zebr_ONE: #Marotta vede #Cairo L’ #Inter rilancia per #Bremer #Calciomercato #21luglio - zebr_ONE : #Marotta vede #Cairo L’ #Inter rilancia per #Bremer #Calciomercato #21luglio -