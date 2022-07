Il Paese dei balocchi. La verità è che Draghi non c’entra nulla con questo paese (Di giovedì 21 luglio 2022) In una politica in cui i leader dicono quello che è conveniente e noi vogliamo sentirci dire quello che ci conviene, uno che dice quello che va detto è destinato a finire fuori dalla finestra Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 luglio 2022) In una politica in cui i leader dicono quello che è conveniente e noi vogliamo sentirci dire quello che ci conviene, uno che dice quello che va detto è destinato a finire fuori dalla finestra

CarloCalenda : Conte e Salvini si sono messi in una situazione invidiabile. Se faranno cadere #Draghi si prenderanno il biasimo de… - DarioNardella : L’appello dei sindaci perché il Governo #Draghi vada avanti ha raggiunto 2000 firme. Un risultato straordinario che… - AlexBazzaro : Ha chiesto responsabilità. Eccola. Via chi ha fatto mancare la fiducia al suo Governo e un’agenda politica che teng… - daguannomassimo : L'ostilità al bel paese....è gratuita, anzi,'un divertimento come la musica..' Uno Stato serio metterebbero subito… - JackFra9 : RT @AndShehu: @bravimabasta Brutto tweet Il Parlamento deve rappresentare il paese e il compito dei parlamentari non è avere un gran cv, m… -