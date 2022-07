Identificati i partecipanti alla rissa presso noto locale di Amalfi | 6 denunce

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – I Carabinieri della Compagnia diguidati dal comandante Umberto D’Angelantonio, a seguito di mirata attività investigativa, hanno raccolto numerosi e concordanti elementi che hanno consentitopolizia giudiziaria di denunciare in stato di libertà ben sei persone, a vario titolo, per i reati di, danneggiamento e disturbo delle persone. Le indagini, condotte dai militari dell’Aliquota Operativa, sono state avviate a seguito di unaavvenuta nelle nottata del 25 giugno, ad, nelle pertinenze di undi intrattenimento per giovani: la ricostruzione fatta dai militari dell’Arma, grazie all’acquisizione di immagini di video sorveglianza, specialmente quelle comunali, nonché ...

...e studiati attraverso metodi scientifici che, a loro volta, sono stati " e continuano ... tranne per la condizione sperimentale, ovvero il tipo di trattamento, a cui ivengono ......a un'intensa attività di promozione delle eccellenze italiane presso i buyer esterida ... 39 incontri di business matching e hanno visto coinvolte circa 2000 imprese italiane, ...Denunciati in stato di libertà per i reati di rissa, lesioni aggravate, furto e danneggiamento 9 giovanissime persone, tra cui due stranieri, domiciliati in una comunità cittadina, e tre ragazze ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...