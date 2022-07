Highlights e gol Bayern Monaco-Washington DC 6-2, amichevole: De Ligt subito a segno (VIDEO) (Di giovedì 21 luglio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Bayern Monaco-Washington DC 6-2, amichevole di inizio stagione che fa parte dell’Audi Summer Tour 2022. I bavaresi si sono nettamente imposti e tra i marcatori spicca anche il nome di Matthijs De Ligt, che appena arrivato dalla Juventus è andato in gol dopo pochi secondi dall’ingresso in campo. Le altre reti dei tedeschi sono state firmate da Manè, Sabitzer, Gnabry, Zirkzee e Muller. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilcon glidiDC 6-2,di inizio stagione che fa parte dell’Audi Summer Tour 2022. I bavaresi si sono nettamente imposti e tra i marcatori spicca anche il nome di Matthijs De, che appena arrivato dalla Juventus è andato in gol dopo pochi secondi dall’ingresso in campo. Le altre reti dei tedeschi sono state firmate da Manè, Sabitzer, Gnabry, Zirkzee e Muller. GLISportFace.

