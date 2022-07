Gazzetta: se qualcuno vorrà Dybala, Paulo incasserà una percentuale della clausola (Di giovedì 21 luglio 2022) Per stilare il contratto che legherà Dybala alla Roma ci sono volute più di 36 ore, scrive la Gazzetta dello Sport. “oltre trentasei ore di lavoro, una fatica immane. Tanto si è lavorato sul contratto di Paulo Dybala, al netto ovviamente delle ore di sonno tra un giorno e l’altro”. Nel triennale firmato dall’argentino ci sono miriadi di voci e postille. “Quando e come Dybala deve fare spot di squadra, quando deve indossare la maglia della Roma o quando invece è autonomo di gestirsi per i suoi diritti d’immagine (compresi quelli non sportivi legati all’abbigliamento). Già, proprio quelli che portano a Dybala un indotto tra i 20 ed i 30 milioni di euro annui. E poi l’opzione per il quarto anno (una scrittura privata a parte) e i bonus, abbastanza facili da raggiungere e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) Per stilare il contratto che legheràalla Roma ci sono volute più di 36 ore, scrive ladello Sport. “oltre trentasei ore di lavoro, una fatica immane. Tanto si è lavorato sul contratto di, al netto ovviamente delle ore di sonno tra un giorno e l’altro”. Nel triennale firmato dall’argentino ci sono miriadi di voci e postille. “Quando e comedeve fare spot di squadra, quando deve indossare la magliaRoma o quando invece è autonomo di gestirsi per i suoi diritti d’immagine (compresi quelli non sportivi legati all’abbigliamento). Già, proprio quelli che portano aun indotto tra i 20 ed i 30 milioni di euro annui. E poi l’opzione per il quarto anno (una scrittura privata a parte) e i bonus, abbastanza facili da raggiungere e ...

