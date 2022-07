Francesco Vecchi sostituisce Giuseppe Brindisi a Zona Bianca

(Di giovedì 21 luglio 2022)va in vacanza einterrompe la sua: da lunedì 1 e per tutto il mese di agosto al timone dinon ci sarà più, infatti, il giornalista di Modugno ma colui che lo scorso 24 giugno ha chiuso la sua sesta stagione di Mattino Cinque (News) accanto a Federica Panicucci. Mentre la collega si rilassa in Versilia,rientra in tv e lo fa con il suo primo prime time. Dopo anni al Tg5 e l’esperienza del mattino, che riprenderà a settembre e può dirsi più che fortunata, per il neo quarantenne milanese arriva una bella occasione, una sorta di consacrazione, per quanto nel poco appetibile periodo estivo. Occasione ghiotta perchèha da ...

x_francesco : Ci divertivamo un sacco A rincorrerci Come vecchi bambini Mi piaceva tanto Accarezzarti il pube E tu ti ricordi Qua… - u_mbertissimo : @Francesco_Fala @MatteoDG93 @sportface2016 E ma quella ai vecchi clienti mi pare sia scaduta già - Francesco_Fala : @u_mbertissimo @MatteoDG93 @sportface2016 Questo non c'è scritto... Al massimo lo fai a nome tuo. Io so che ai vecc… - u_mbertissimo : @Francesco_Fala @MatteoDG93 @sportface2016 Ma i nuovi clienti o anche quelli vecchi, che mio padre ha disdetto l'ab… - Francesco_Salt : LA CANZONE DEI VECCHI AMANTI PIANO COVER #shorts -

...Comunale di Modena al via il 7 e 9 ottobre con Mefistofele di Arrigo Boito diretta da...che allievi emergenti usciti dai corsi di perfezionamento del Teatro e dell'Istituto Musicale- ...Risponde Gaia DeIl credente, nel riflettere su tali questioni, ha a disposizione due grandi ... possiamo contare su quanto ha detto papasulla ecologia integrale, particolarmente ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Era il primo maggio del 2009 quando alla “ Vecchia Falegnameria ” di Amaroni decidemmo di celebrare, probabilmente per la prima volta nella storia, i disoccupati. Capire perché andassero festeggiati f ...