F1, Max Verstappen: “Speriamo di migliorare le prestazioni di Spielberg, sarà importante la gestione delle gomme” (Di giovedì 21 luglio 2022) Max Verstappen sarà indubbiamente uno dei protagonisti più attesi del weekend al Paul Ricard di Le Castellet, sede del Gran Premio di Francia 2022. L’olandese della Red Bull si presenta al dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno da leader del campionato con un margine di 38 punti sul rivale monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Il campione iridato in carica è reduce da un secondo posto nel GP d’Austria, quindi l’obiettivo è quello di tornare sul gradino più alto del podio in Francia per poter riallungare in classifica generale. Il 24enne nativo di Hasselt ha vinto l’ultima edizione del GP transalpino, battendo in rimonta le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas con una strategia alternativa a due soste. “Lo scorso anno abbiamo ottenuto un buon risultato in Francia. La pista presenta molte curve tecniche, alcune ad alta ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Maxindubbiamente uno dei protagonisti più attesi del weekend al Paul Ricard di Le Castellet, sede del Gran Premio di Francia 2022. L’olandese della Red Bull si presenta al dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno da leader del campionato con un margine di 38 punti sul rivale monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Il campione iridato in carica è reduce da un secondo posto nel GP d’Austria, quindi l’obiettivo è quello di tornare sul gradino più alto del podio in Francia per poter riallungare in classifica generale. Il 24enne nativo di Hasselt ha vinto l’ultima edizione del GP transalpino, battendo in rimonta le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas con una strategia alternativa a due soste. “Lo scorso anno abbiamo ottenuto un buon risultato in Francia. La pista presenta molte curve tecniche, alcune ad alta ...

