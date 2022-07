Elisa Esposito | la verità sulla questione Grande Fratello Vip

(Di giovedì 21 luglio 2022)non sarà una concorrente delVip 7: ecco lasvelata da Pipol Tv Da una parte la versione di, dall’altra quella di Pipol Tv:non sarà nel cast delVip 7, ma non perché ha spoilerato la sua presenza né perché ha deciso di rifiutarsi: pare che l’insegnante di corsivo non sia stata proprio chiamata dagli autori del programma e da Alfonso Signorini. Lo svela Pipol Tv che scrive: «Noi di Pipol vi riveliamo che la presenza di questa influencer, all’interno della casa del ‘GFvip’ non è stata presa in considerazione». Da giorni infatti sul web era circolata la notizia di una possibile partecipazione della giovane influencer al ...

Nella giornata di ieri sono uscite diverse indiscrezioni sul fatto chesarebbe stata esclusa dal cast del reality show vip condotto da Alfonso Signorini perché su Tik Tok avrebbe spoilerato la sua presenza. A distanza di ore ecco arrivare la pronta ..., prof di corsivo su TikTok, ha svelato per quale motivo ha rinunciato a partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip smentendo le notizie che parlavano di "ammonizione" ...Con un video Elisa Esposito, conosciuta sul web per essere la "prof di corsivo", rivela i motivi dietro la sua non partecipazione al "Grande Fratello Vip".