Elezioni in autunno: ma l'Italia non si ferma. Draghi va avanti su Pnrr e dossier aperti. Belusconi perde anche la Carfagna (Di giovedì 21 luglio 2022) In attesa delle urne, 25 settembre, l'Italia non si fermerà: su invito esplicito di Mattarella, il presidente Draghi, insieme ai ministri in carica per gli affari correnti, si è rimesso al lavoro. Per in Pnrr e non solo. Intanto i partiti si agitano. Silvio Berlusconi ha confidato al direttore di Repubblica che "non è stato il centriodestra a far cadere Draghi, ma lui forse era stanco". Parole smentite dai fatti, ma soprattutto dall'ira dei suoi ex fedelissimi: dopo Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Andrea Cangini, anche Mara Carfagna ha voltato le spalle a Forza Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

