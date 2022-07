“È incinta, che bello”. La cicogna si posa sul suolo vip: mamma dopo aver perso un bimbo (Di giovedì 21 luglio 2022) Era solamente lo scorso marzo, il giorno della festa del papà, quando Bianca Atzei aveva dedicato un pensiero al suo compagno con il quale sognava un figlio. “Auguri a Stefano Corti per essere un papà tenero, divertente e speciale. E lo sarà, un giorno, col nostro che desideriamo tanto e arriverà”, aveva scritto. Ora è in dolce attesa. Procedendo ancora più a ritroso nella vita di Bianca Atzei, ma giusto di qualche mese arrivando così allo scorso ottobre, difficile non ricordare il dramma che ha colpito lei ed il volto de Le iene, Stefano Corti. Avevano perso il figlio che aspettavano da molto. Adesso però, sono tornati finalmente a sorridere e il pancione di lei già avanza. Bianca Atzei, la foto e il gossip: è incinta Amavano trascorrere del tempo con i loro nipotini nei panni di famosi e divertenti zii, come col figlio di Stefano Corti, ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 21 luglio 2022) Era solamente lo scorso marzo, il giorno della festa del papà, quando Bianca Atzei aveva dedicato un pensiero al suo compagno con il quale sognava un figlio. “Auguri a Stefano Corti per essere un papà tenero, divertente e speciale. E lo sarà, un giorno, col nostro che desideriamo tanto e arriverà”, aveva scritto. Ora è in dolce attesa. Procedendo ancora più a ritroso nella vita di Bianca Atzei, ma giusto di qualche mese arrivando così allo scorso ottobre, difficile non ricordare il dramma che ha colpito lei ed il volto de Le iene, Stefano Corti. Avevanoil figlio che aspettavano da molto. Adesso però, sono tornati finalmente a sorridere e il pancione di lei già avanza. Bianca Atzei, la foto e il gossip: èAmavano trascorrere del tempo con i loro nipotini nei panni di famosi e divertenti zii, come col figlio di Stefano Corti, ...

