Dimissioni Draghi. Mattarella scioglie le Camere: “Venuto meno sostegno al Governo”. E chiede a tutti "un contributo costruttivo nell'interesse superiore dell'Italia" (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica ringrazia il primo ministro per il lavoro svolto. Adesso si attende il decreto del Consiglio dei ministri con la data delle prossime elezioni Leggi su lastampa (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidentea Repubblica ringrazia il primo ministro per il lavoro svolto. Adesso si attende il decreto del Consiglio dei ministri con la datae prossime elezioni

borghi_claudio : Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - gparagone : #Draghi, un DELIRIO di onnipotenza preoccupante. Si era fatto forte di una specie di acclamazione popolare più fru… - Emanuela_Corda : #Draghi dovrebbe essere un tecnico invece fa il padre padrone. Non accetta consigli né tentennamenti e vuole Zittir… - Mary35999509 : RT @gparagone: #Draghi, un DELIRIO di onnipotenza preoccupante. Si era fatto forte di una specie di acclamazione popolare più frutto di un… - voltes48 : RT @a_lambardi: Non sopravvalutate #Draghi: se avesse pianificato le dimissioni le avrebbe reiterate a #Mattarella alla prima occasione o s… -