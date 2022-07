Crisi di governo, elezioni e il rischio di una mezza vittoria per il (centro) - destra (Di giovedì 21 luglio 2022) In un caldissimo pomeriggio d'estate il governo Draghi è caduto e per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana si andrà al voto in autunno. Il tutto mentre una serie di eventi che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) In un caldissimo pomeriggio d'estate ilDraghi è caduto e per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana si andrà al voto in autunno. Il tutto mentre una serie di eventi che ...

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - CalAntonius : RT @SkyTG24: #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro il termine… - MiamiLnm : RT @ilmessaggeroit: Crisi di governo, dopo il voto per la prima volta avremo le camere “dimagrite”: 345 parlamentari in meno -