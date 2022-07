Covid oggi Italia, meno contagi ma più ricoveri e morti: report Gimbe (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Si inverte la curva dei contagi Covid dopo cinque settimane di aumento. Nella settimana 13-19 luglio sono stati 631.693 contro i 728.759 dei 7 giorni precedenti (-13,3%). Ma sono ancora in crescita i ricoveri, +1.251 in area medica e +38 in terapia intensiva, e i decessi, pari a 823 (+18,9%). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Crescono anche i casi attualmente positivi (1.452.941 rispetto 1.350.481), e le persone in isolamento domiciliare (1.441.553 contro 1.340.382). “Dopo 5 settimane di aumento – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – il numero dei nuovi casi settimanali registra una flessione (-13,3% rispetto alla settimana precedente). Nella settimana 13-19 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 631 mila, con una media ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Si inverte la curva deidopo cinque settimane di aumento. Nella settimana 13-19 luglio sono stati 631.693 contro i 728.759 dei 7 giorni precedenti (-13,3%). Ma sono ancora in crescita i, +1.251 in area medica e +38 in terapia intensiva, e i decessi, pari a 823 (+18,9%). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione. Crescono anche i casi attualmente positivi (1.452.941 rispetto 1.350.481), e le persone in isolamento domiciliare (1.441.553 contro 1.340.382). “Dopo 5 settimane di aumento – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– il numero dei nuovi casi settimanali registra una flessione (-13,3% rispetto alla settimana precedente). Nella settimana 13-19 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 631 mila, con una media ...

