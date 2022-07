CorSport | niente Mertens alla Lazio | Lotito infrangerebbe la politica di ringiovanimento solo per Vecino

(Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo l’acquisto di Dybala da parte della Roma, i tifosi dellachiedono ail colpo ad effetto. Ovvero. Ma è molto difficile, se non impossibile, che il presidente possa andare in quella direzione, per una questione di età, scrive il Corriere dello Sport. “è stato un pupillo di Sarri, ha 35 anni, chiede due anni di contratto a 2,5 milioni. Al di là dei costi, la rivoluzione sarriana è stata incentrata suldella rosa. L’unica eccezione potrebbe essere, 31 anni, in ballo come soluzione a centrocampo”. L'articolo ilNapolista.

rickybization : RT @paparino58: Che ingenuo che sono.Aspettavo la stampa sportiva oggi. Invece niente @Gazzetta_it @SkySport @CorSport @sportmediaset @… - ZonaJuventina : RT @paparino58: Che ingenuo che sono.Aspettavo la stampa sportiva oggi. Invece niente @Gazzetta_it @SkySport @CorSport @sportmediaset @… - StefanoFrige : RT @paparino58: Che ingenuo che sono.Aspettavo la stampa sportiva oggi. Invece niente @Gazzetta_it @SkySport @CorSport @sportmediaset @… - ForEsordientus : RT @paparino58: Che ingenuo che sono.Aspettavo la stampa sportiva oggi. Invece niente @Gazzetta_it @SkySport @CorSport @sportmediaset @… - paparino58 : Che ingenuo che sono.Aspettavo la stampa sportiva oggi. Invece niente @Gazzetta_it @SkySport @CorSport… -

Corriere dello Sport

Per arrivare, infine, all' incontro col City Group: 'Preoccupato di loro Per, io sono quello che sono, non mi nascondo. Vorrei solo che non mi facciano perdere tempo. Se pensano che io sia la ...L'allenatore era stato chiaro, con un ' o con Castagnini o' che riporta alla mente la necessità e la volontà di creare un gruppo unito e duraturo. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport ... Sanchez, messaggio all'Inter: "Niente è reale se non si credi in ciò che sei" Dybala, la data" scrive il Corriere dello Sport in apertura parlando del futuro dell'attaccante argentino che è ancora senza squadra. Il giocatore si avvicina alla Roma di Mourinho ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...