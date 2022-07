Bridgerton 3: al via le riprese. Ecco i nuovi protagonisti (Di giovedì 21 luglio 2022) Bridgerton 3 Terza stagione per Bridgerton. Stavolta, al centro della storia, la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Al cast si aggiungono le new entry Daniel Francis (Stay Close), che interpreterà Marcus Anderson, Sam Phillips (The Crown), che interpreterà Lord Debling, e James Phoon (Wreck), che interpreterà Harry Dankworth. Bridgerton 3: i nuovi personaggi Marcus Anderson Daniel Francis (foto di Robert Wallis) Marcus è una persona carismatica che illumina ogni stanza in cui entra, attirando l’attenzione di alcune matriarche dell’alta società – e l’ira di altri. Lord Debling Sam Philips (foto di Tom Brittney) Lord Debling è un nobile geniale con interessi insoliti, ma grazie alla sua ricchezza e al suo titolo nobiliare, otterrà il ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 luglio 2022)3 Terza stagione per. Stavolta, al centro della storia, la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin(Luke Newton). Al cast si aggiungono le new entry Daniel Francis (Stay Close), che interpreterà Marcus Anderson, Sam Phillips (The Crown), che interpreterà Lord Debling, e James Phoon (Wreck), che interpreterà Harry Dankworth.3: ipersonaggi Marcus Anderson Daniel Francis (foto di Robert Wallis) Marcus è una persona carismatica che illumina ogni stanza in cui entra, attirando l’attenzione di alcune matriarche dell’alta società – e l’ira di altri. Lord Debling Sam Philips (foto di Tom Brittney) Lord Debling è un nobile geniale con interessi insoliti, ma grazie alla sua ricchezza e al suo titolo nobiliare, otterrà il ...

