Berlusconi e Salvini lavorano alle liste | c’è il nodo della quota del 33% per i collegi uninominali

matteorenzi : Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi l… - matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - vvezzola : @silvio_garofalo Meglio un paio di barconi che Salvini e Berlusconi - magistervic60 : RT @elevisconti: Berlusconi è un amico intimo di Putin; Salvini è un fan, indossava a Mosca la maglietta del tiranno. Conte è un servo, dur… -

Gelmini e Brunetta " ha affermatocommentando gli addii in Forza Italia " riposino in ... non c'è tempo da perdere " ha detto il leader della Lega Matteoal Tg1 ". I problemi delle ...Sono grata al presidenteper le opportunità che mi ha offerto e la fiducia che mi ha ... Ore 16.12 - Vertice tra Matteoe gli europarlamentari della Lega alla Camera. Ore 15.30 - No ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Movimento 5 Stelle, in profonda crisi di consenso, ha abbandonato la maggioranza che sosteneva il governo Draghi. Noi non abbiamo nessuna responsabilità di quello che è successo ...Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, critica duramente Forza Italia e lo fa attraverso un comunicato: «Per questioni di stile non esprimo giudizi su ...