Bayern Monaco-Washington DC 6-2, De Ligt subito in gol all’esordio in amichevole (Di giovedì 21 luglio 2022) Esordio con gol per Matthijs De Ligt con la maglia del Bayern Monaco. Appena arrivato dalla Juventus, il difensore olandese è stato subito gettato nella mischia nell’amichevole contro il Washington DC United, conclusa sul punteggio di 6-2 in favore dei bavaresi. De Ligt è entrato dopo l’intervallo e dopo pochi secondi ha segnato con un gran tiro al volo, per poi essere ammonito al 71? e sostituito al 74?. Gli altri gol del Bayern portano la firma di Manè, Sabitzer, Gnabry, Zirkzee e Muller. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Esordio con gol per Matthijs Decon la maglia del. Appena arrivato dalla Juventus, il difensore olandese è statogettato nella mischia nell’contro ilDC United, conclusa sul punteggio di 6-2 in favore dei bavaresi. Deè entrato dopo l’intervallo e dopo pochi secondi ha segnato con un gran tiro al volo, per poi essere ammonito al 71? e sostituito al 74?. Gli altri gol delportano la firma di Manè, Sabitzer, Gnabry, Zirkzee e Muller. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale il trasferimento di #DeLigt dalla #Juventus al #BayernMonaco - DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - romeoagresti : Rafaela #Pimenta è sbarcata a Caselle: ultimi dettagli burocratici per il trasferimento di #DeLigt al #Bayern, dopo… - DIRETTADCM : Entrato al 46’, #deLigt ha trovato al 47’ la sua prima gioia personale con la maglia del #Bayern Monaco in occasion… - junews24com : De Ligt Bayern Monaco, che errore all'esordio! Il VIDEO diventa virale - -