ATP Amburgo 2022, Fabio Fognini si arrende a Karen Khachanov negli ottavi di finale (Di giovedì 21 luglio 2022) Fabio Fognini deve alzare bandiera bianca al cospetto di Karen Khachanov negli ottavi di finale dell’ATP di Amburgo (Germania). Il n.61 del ranking è stato sconfitto sulla terra battuta tedesca dal russo con il punteggio di 6-3 7-5 e ha di che rammaricarsi per le chance non sfruttate nel corso del confronto. Una prestazione tra alti e bassi del ligure di cui Khachanov si è potuto giovare, portandosi a casa la qualificazione per i quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Filip Krajinovic. Nel primo set i primi due giochi sono un po’ lo specchio dell’intero incontro: tre palle break non sfruttate da Fognini nel primo game e break subìto da ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022)deve alzare bandiera bianca al cospetto dididell’ATP di(Germania). Il n.61 del ranking è stato sconfitto sulla terra battuta tedesca dal russo con il punteggio di 6-3 7-5 e ha di che rammaricarsi per le chance non sfruttate nel corso del confronto. Una prestazione tra alti e bassi del ligure di cuisi è potuto giovare, portandosi a casa la qualificazione per i quarti didove affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Filip Krajinovic. Nel primo set i primi due giochi sono un po’ lo specchio dell’intero incontro: tre palle break non sfruttate danel primo game e break subìto da ...

