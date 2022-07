Amici | Aka7even derubato | il duro sfogo del cantante

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Aka7even vittima di furto. Lo sfogo del cantante di Amici: “Macchina spaccata, hanno rubato tutto. Il male vi tornerà ind… - infoitcultura : Amici, Aka7even furioso: “Macchina spaccata, hanno rubato tutto” - infoitcultura : Amici 20, Aka7even vittima di furto: “Il male che fate vi torna indietro” - infoitcultura : Disavventura per Aka7even, furto ai danni dell'ex allievo di Amici - FQMagazineit : Aka7even vittima di furto. Lo sfogo del cantante di Amici: “Macchina spaccata, hanno rubato tutto. Il male vi torne… -

La giornata no diè cominciata quando l'ex cantante diha scoperto il furto. Accaduta nelle scorse ore, la vicenda ha già fatto il giro del web ed è stato lui stesso a raccontarla. Il ......si è esibito a Gallipoliè stato vittima di furto e ha pubblicato uno sfogo piuttosto amaro su Instagram. L'ex talento diha raccontato che aveva lasciato le valige in ...Aka7even ha vissuto un momento molto duro a causa di un furto che ha subito in queste ultime ore. Il giovane cantante lanciato da Amici di Maria De Aka7even ha vissuto dei momenti tesi a causa di un f ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...