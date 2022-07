AEW | Critiche per l’ingaggio dell’ennesimo licenziato da NXT

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 luglio 2022) Che la AEW peschi molto tra gli ex WWE è risaputo, come d’altronde fanno tutte le compagnie del mondo visto il numero ed il livello dei talenti a cui spesso la WWE rinuncia. Ha fatto discutere, però, quanto avvenuto a Dark la settimana scorsa. Tra gli atleti che si sono misurati sul ring degli Universal Studios di Orlando, infatti, c’era anche Cole Karter, wrestler indipendente conosciuto come Troy “Two Dimes” Donovan dai fan di NXT, uno dei “picciotti” di Tony D’Angelo. Il wrestler era statopoche settimane fa dalla WWE per via di problemi con l’uso di sostanze, colpe ammesse dallo stesso wrestler in sede di addio alla WWE. Molti fan non hanno preso bene questo ingaggio, ritenendo che si debba fare a meno di ingaggiare qualcuno che è statoper demeriti dalla WWE e non per mancanza di fiducia. Ha interpretato bene questo ...