Venezia, vaporetto in fumo. Panico a bordo: 'Ci sono passeggeri' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Paura in Laguna, vaporetto in fumo . Stamane, ha iniziato a girare sul web il filmato di un vaporetto avvolto completamente da fumo bianco. Il video, girato probabilmente con un cellulare, è stato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Paura in Laguna,in. Stamane, ha iniziato a girare sul web il filmato di unavvolto completamente dabianco. Il video, girato probabilmente con un cellulare, è stato ...

Pubblicità

leggoit : #Venezia, vaporetto in fumo. Panico a bordo: «Ci sono passeggeri» - infoitinterno : Venezia, paura in Laguna: a fuoco un vaporetto: non c’erano passeggeri a bordo (video) - infoitinterno : Venezia, paura in Laguna: vaporetto in fumo. «Ci sono passeggeri» - News24_it : Venezia, paura in Laguna: vaporetto in fumo. «Ci sono passeggeri» - - odilelly : Venezia, paura in Laguna: vaporetto in fiamme. «Ci sono passeggeri a bordo» -