Una donna è stata violentata dall’anestesista durante il parto cesareo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Brasile, una donna incinta è stata violentata dall’anestesista durante il parto cesareo, dopo essere stata sedata pesantemente da lui, all’Hospital da Mulher in São João de Meriti (Rio de Janeiro). Le telecamere della sala operatoria hanno filmato di nascosto Giovanni Quintella Bezerra, 32 anni, che inseriva il suo pene nella bocca della donna, mentre gli altri medici eseguivano l’operazione a meno di un metro di distanza, dietro una tenda chirurgica. Vi raccomandiamo... Il regista Paul Haggis è stato fermato in Italia con l'accusa di violenza sessuale Secondo quanto dichiarato fino ad ora dalla Procura di Brindisi, il 69enne avrebbe costretto una giovane ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 20 luglio 2022) Brasile, unaincinta èil, dopo esseresedata pesantemente da lui, all’Hospital da Mulher in São João de Meriti (Rio de Janeiro). Le telecamere della sala operatoria hanno filmato di nascosto Giovanni Quintella Bezerra, 32 anni, che inseriva il suo pene nella bocca della, mentre gli altri medici eseguivano l’operazione a meno di un metro di distanza, dietro una tenda chirurgica. Vi raccomandiamo... Il regista Paul Haggis è stato fermato in Italia con l'accusa di violenza sessuale Secondo quanto dichiarato fino ad ora dalla Procura di Brindisi, il 69enne avrebbe costretto una giovane ...

