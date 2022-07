Un tribunale del Delaware ha approvato un processo rapido tra Twitter e Elon Musk: inizierà a ottobre e durerà cinque giorni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un tribunale dello stato del Delaware, negli Stati Uniti, ha accolto le richieste di Twitter perché il contenzioso legale con l’imprenditore Elon Musk si svolga con un processo rapido, della durata massima di cinque giorni. Il processo inizierà a ottobre, Leggi su ilpost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Undello stato del, negli Stati Uniti, ha accolto le richieste diperché il contenzioso legale con l’imprenditoresi svolga con un, della durata massima di. Il

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? REVOCA DELLA SOSPENSIONE PER UNA PSICOLOGA NON VACCINATA: ECCO LA SENTENZA BOMBA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE ?? Giud… - GuidoDeMartini : ?? DAJE!?? Il Tribunale di Ivrea ha dichiarato l’ILLEGITTIMITÀ del provvedimento di sospensione inflitto da una ASL a… - capuanogio : Yonghong #Li ha ottenuto dal tribunale del Lussemburgo il sequestro preventivo di 364 milioni di euro di #Elliott n… - effevstheworld : lei che lascia a me sembra quasi un'ammissione di colpevolezza ma il beneficio del dubbio resta sempre quando a con… - maidiremai1972 : RT @BarbaraRaval: 'L’uso del concetto di bene comune per giustificare l’uccisione di un certo numero di persone è distintivo dei più feroci… -