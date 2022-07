Svezia femminile vs Belgio femminile: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Svezia Women cercherà di avvicinarsi di un passo al loro secondo trofeo del Campionato Europeo quando venerdì 22 luglio affronteranno il Belgio nei quarti di finale di Women’s Euros 2022. Nel frattempo, le donne belghe hanno già superato le loro aspettative dopo aver raggiunto per la prima volta nella loro storia gli ottavi di finale di un torneo importante. Il calcio di inizio di Svezia femminile vs Belgio femminile è previsto alle 21 Prepartita Svezia femminile vs Belgio femminile: a che punto sono le due squadre? Svezia femminile La Svezia punta ad accedere alle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 luglio 2022) LaWomen cercherà di avvicinarsi di un passo al loro secondo trofeo del Campionato Europeo quando venerdì 22 luglio affronteranno ilnei quarti di finale di Women’s Euros 2022. Nel frattempo, le donne belghe hanno già superato le loro aspettative dopo aver raggiunto per la prima volta nella loro storia gli ottavi di finale di un torneo importante. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Lapunta ad accedere alle ...

