Scherma oggi | Mondiali 2022 | orari 20 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Cairo, in Egitto, ospita, mercoledì 20, la terza giornata di finali deidi: si disputeranno i tabelloni principali dei tornei di sciabola individuale femminile e fioretto individuale maschile. Eliminatorie dalle 10.00, semifinali e finali dalle 17.30. L’Italia sarà rappresentata in entrambi i tabelloni da quattro atleti: nella sciabola individuale femminile al via Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston, Eloisa Passaro, nel fioretto individuale maschile presenti Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola. A partire dalle 08.00 ci saranno però i turni eliminatori (fino agli ottavi inclusi) della spada a squadre femminile, con Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Federica Isola, e della sciabola a squadre maschile, con ...