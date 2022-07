Scherma, Mondiali 2022: l’Italia femminile accede ai quarti di finale nella prova a squadre di spada (Di mercoledì 20 luglio 2022) Buon inizio da parte delle azzurre della spada ai Mondiali 2022 di Scherma. A Il Cairo (Egitto) Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria hanno superato senza grossi problemi i primi due turni della prova a squadre e hanno dunque strappato il pass per i quarti di finale che si svolgeranno domani. Nel primo incontro di giornata, ovvero i sedicesimi di finale contro l’Uzbekistan (Dilnaz Murzataeva, Veronika Rojkova, Sevara Rakhimova), l’Italia ha comandato dall’inizio alla fine e si è imposta nettamente per 45-22 grazie al terzetto composto da Santuccio, Fiamingo e Isola. È stato poi il turno degli ottavi di finale contro la Romania (Bianca Benea, Alexandra Predescu, Greta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Buon inizio da parte delle azzurre dellaaidi. A Il Cairo (Egitto) Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria hanno superato senza grossi problemi i primi due turni dellae hanno dunque strappato il pass per idiche si svolgeranno domani. Nel primo incontro di giornata, ovvero i sedicesimi dicontro l’Uzbekistan (Dilnaz Murzataeva, Veronika Rojkova, Sevara Rakhimova),ha comandato dall’inizio alla fine e si è imposta nettamente per 45-22 grazie al terzetto composto da Santuccio, Fiamingo e Isola. È stato poi il turno degli ottavi dicontro la Romania (Bianca Benea, Alexandra Predescu, Greta ...

