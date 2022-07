Salvini getta la maschera: «Draghi vittima della follia del M5s e dei giochini di potere del Pd. Ora inizia la campagna elettorale» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Solo 24 ore fa, la Lega di Matteo Salvini era “sospesa”, con il segretario leghista che assicurava che «la Lega avrebbe fatto il bene dell’Italia», ma anche che «la gente che non ha la pancia piena si aspetta risposte dalla Lega», parlando di possibili elezioni anticipate in caso di caduta del governo Draghi. Nella notte, secondo quanto riportato dal Foglio, Salvini però si sarebbe consultato anche con l’ex alleato di governo Giuseppe Conte. La Lega ha successivamente smentito, il M5s no. E oggi, il Carroccio ha deciso assieme a Forza Italia di far mancare il proprio appoggio all’esecutivo di Mario Draghi non votando la fiducia sulla risoluzione di Pier Ferdinando Casini al Senato. Salvini sarebbe dovuto intervenire a Palazzo Madama per dichiarare le intenzioni del voto della Lega, ma ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Solo 24 ore fa, la Lega di Matteoera “sospesa”, con il segretario leghista che assicurava che «la Lega avrebbe fatto il bene dell’Italia», ma anche che «la gente che non ha la pancia piena si aspetta risposte dalla Lega», parlando di possibili elezioni anticipate in caso di caduta del governo. Nella notte, secondo quanto riportato dal Foglio,però si sarebbe consultato anche con l’ex alleato di governo Giuseppe Conte. La Lega ha successivamente smentito, il M5s no. E oggi, il Carroccio ha deciso assieme a Forza Italia di far mancare il proprio appoggio all’esecutivo di Marionon votando la fiducia sulla risoluzione di Pier Ferdinando Casini al Senato.sarebbe dovuto intervenire a Palazzo Madama per dichiarare le intenzioni del votoLega, ma ...

