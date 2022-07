Pessime notizie per Vladimir Putin: la notizia gela il mondo intero (Di mercoledì 20 luglio 2022) In questi ultimi mesi si sono susseguite le morti di diversi manager russi, con interessi e attività nel gas. Si parla oggi anche dello strano caso di Nikolai Patrushev, il vero e proprio braccio destro di Vladimir Putin. L’indiscrezione, che arriva da General SVR, un canale Telegram diventato seguitissimo durante la guerra in Ucraina, è stata ripresa da “Il Messaggero”. Patrushev, 71 anni, segretario del consiglio di sicurezza del Cremlino, sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale nei giorni scorsi dopo un malore. Vediamo insieme cosa è successo davvero. (continua a leggere dopo le foto) leggi qui tutte le News di TvZap “Tentato omicidio per avvelenamento sul vice di Vladimir Putin”. L’indiscrezione, come dicevamo in apertura, arriva da General SVR, canale Telegram fortemente seguito durante il conflitto tra ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 20 luglio 2022) In questi ultimi mesi si sono susseguite le morti di diversi manager russi, con interessi e attività nel gas. Si parla oggi anche dello strano caso di Nikolai Patrushev, il vero e proprio braccio destro di. L’indiscrezione, che arriva da General SVR, un canale Telegram diventato seguitissimo durante la guerra in Ucraina, è stata ripresa da “Il Messaggero”. Patrushev, 71 anni, segretario del consiglio di sicurezza del Cremlino, sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale nei giorni scorsi dopo un malore. Vediamo insieme cosa è successo davvero. (continua a leggere dopo le foto) leggi qui tutte le News di TvZap “Tentato omicidio per avvelenamento sul vice di”. L’indiscrezione, come dicevamo in apertura, arriva da General SVR, canale Telegram fortemente seguito durante il conflitto tra ...

