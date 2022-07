Per la porta del Napoli spunta un pupillo di Giuntoli: giocherà i Mondiali in Qatar! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il calciomercato entra sempre più nel vivo per la maggior parte dei club europei: il Napoli sembra molto attivo, soprattutto per quanto riguarda la situazione uscite. Uno degli ultimi addii è stato quello di David Ospina, che si è trasferito all’Al-Nassr dopo essersi svincolato il 30 giugno. Gli azzurri proveranno, come già dichiarato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, a prendere un portiere da affiancare ad Alex Meret, destinato a prendersi finalmente il posto da titolare. Secondo La Repubblica, nelle ultime ore si starebbe facendo strada una nuova idea tra i pali. Ivusic Napoli calciomercato (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images) Napoli su Ivusic: è un pupillo di Giuntoli Il Napoli piomba su Ivica Ivusic, portiere 27enne in forza all’Osijek: questa ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il calciomercato entra sempre più nel vivo per la maggior parte dei club europei: ilsembra molto attivo, soprattutto per quanto riguarda la situazione uscite. Uno degli ultimi addii è stato quello di David Ospina, che si è trasferito all’Al-Nassr dopo essersi svincolato il 30 giugno. Gli azzurri proveranno, come già dichiarato dal direttore sportivo Cristiano, a prendere un portiere da affiancare ad Alex Meret, destinato a prendersi finalmente il posto da titolare. Secondo La Repubblica, nelle ultime ore si starebbe facendo strada una nuova idea tra i pali. Ivusiccalciomercato (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)su Ivusic: è undiIlpiomba su Ivica Ivusic, portiere 27enne in forza all’Osijek: questa ...

