(Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo l’appello dei sindaci, quello delle imprese, quello delle associazioni (Acli, Arci, Legambiente, cooperative varie ed eventuali), l’intervento del Vaticano, le reazioni dei mercati, le telefonate delle principali cancellerie europee, le raccolte firme, fiumi d’inchiostro, dichiarazioni ed editoriali, apparizioni in sogno di santi e madonne, e persino le manifestazioni di sostegno in piazza, ecco arrivare l’appello definitivo affinché Draghi resti presidente del Consiglio: quello degli elettori. Secondo le rilevazioni demoscopiche, sette italiani su dieci sono contrari al voto anticipato – gli altri tre sono a favore solo perché si candidano con Giorgia Meloni. In qualità di avente diritto di voto, mi faccio dunque promotore di un appello di categoria, trasversale (elettori di destra, di sinistra, di un eventuale centro, astenuti e annullatori seriali di schede elettorali), ...

Il Foglio

Scovate, accertate, punite, mail moralismo. Due, i malfattori. Quelli veri e seri, ... Non deiche sono la rappresentanza del popolo, ma il numero dei detentori di potere è ...... tra gli analisti della domenica come tracui un po' di continenza in più sarebbe ... Nel frattempo, per favore,l'indignazione a comando e l'offesa di considerare putiniano ... Parlamentari, risparmiateci l'imbarazzo Andare alle urne adesso sarebbe contro la volontà del popolo, cioè antidemocratico, oltre che una grande seccatura ...