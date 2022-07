Omicidio Leonardo Muratovic | si costituisce il suo assassino

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Arriva una svolta nel caso. Dopo che la morte del ragazzo aveva innescato una serie di altri eventi sanguinosi, l’del giovane poche ore fa, si è costituito. Un ragazzo di 20 anni si è costituito a Roma in relazione all’del pugile di 25 anni, ucciso sabato notte ad Anzio a coltellate nel corso di una rissa fuori da un locale nella zona della movida. Il giovane si è presentato in una caserma dei carabinieri accompagnato dal fratello e ha confessato. “Sono stato io ad accoltellare“. Una confessione secca. Il giovane ha ammesso di aver aggredito con un coltello il pugile. La posizione del fratello è al vaglio degli investigatori ...

