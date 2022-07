Movida violenta a Nocera Inferiore, scatta il Daspo urbano per due minorenni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito del diffondersi, sui canali social, di un video ritraente una rissa tra giovanissime avvenuta nella zona centrale del Comune di Nocera Inferiore, area di Movida cittadina molto nota e frequentata, ove sono presenti numerosi esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento, la Questura di Salerno ha notificato due provvedimenti di divieto di accesso e stazionamento, cosiddetto Daspo urbano, a carico di due minorenni, gravemente indiziate, unitamente ad altra coetanea minore degli anni 14, di aggressione in danno di una ragazza, colpita ripetutamente con calci e pugni. In particolare, le indagini, immediatamente avviate e condotte dal locale Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore, coordinate dalla Procura ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito del diffondersi, sui canali social, di un video ritraente una rissa tra giovanissime avvenuta nella zona centrale del Comune di, area dicittadina molto nota e frequentata, ove sono presenti numerosi esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento, la Questura di Salerno ha notificato due provvedimenti di divieto di accesso e stazionamento, cosiddetto, a carico di due, gravemente indiziate, unitamente ad altra coetanea minore degli anni 14, di aggressione in danno di una ragazza, colpita ripetutamente con calci e pugni. In particolare, le indagini, immediatamente avviate e condotte dal locale Commissariato di P.S. di, coordinate dalla Procura ...

