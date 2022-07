Monza, con Galliani perché sorprendersi? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non dobbiamo essere tanto sopresi dal calciomercato fatto dal Monza. Adriano Galliani non è sicuramente nuovo del mestiere, anche se... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non dobbiamo essere tanto sopresi dal calciomercato fatto dal. Adrianonon è sicuramente nuovo del mestiere, anche se...

Pubblicità

_Morik92_ : Fatta per #Ranocchia al #Monza. Come anticipato questa mattina per Tuttojuve, il giocatore si trasferisce con la fo… - forumJuventus : E' fatta per Filippo Ranocchia al Monza in prestito con diritto di riscatto (Sky Sport) - _Morik92_ : TJ - Fissato per le 10 l'ultimo incontro in programma tra la #Juve e gli agenti di #Ranocchia. Oggi si decide il su… - _m_lorenz0 : RT @AleTav3r_: @_Morik92_ Con tutti questi Ranocchia il Monza avrà tanti saltatori in squadra ?? - sportli26181512 : Monza, con Galliani perché sorprendersi?: Non dobbiamo essere tanto sopresi dal calciomercato fatto dal Monza. Adri… -