Mario Draghi fiducia Senato, il premier rientra a Palazzo Chigi. Il governo non ha i numeri. Lega e FI non votano M5S: «Togliamo il disturbo». Letta: «Un giorno di follia» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Crisi di governo e voto di fiducia in diretta. Una giornata difficile e di infiniti contatti scivola verso la crisi alle cinque del pomeriggio, quando il premier Mario Draghi - che al... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 luglio 2022) Crisi die voto diin diretta. Una giornata difficile e di infiniti contatti scivola verso la crisi alle cinque del pomeriggio, quando il- che al...

Pubblicità

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - Mov5Stelle : Dal #Senato, l'intervento di @ettore_licheri a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Minist… - aldotorchiaro : Mario Draghi sta per salire al Colle. I numeri in Senato non ci sono: M5S, Lega e Forza Italia staccano la spina al… - cominif : RT @Piu_Europa: Populisti e sovranisti, Lega e M5S, hanno tolto la fiducia a Mario Draghi e precipitano l’Italia al voto anticipato. Quel… - PaoloCaioni : RT @matteorenzi: Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogliosi di… -