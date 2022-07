Mario Draghi come Madonna al concerto di Torino del 1987. “Siete pronti? Siete pronti?” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Siete pronti? Siete pronti?”. Mario Draghi, quasi al termine del suo discorso al Senato oggi, come Madonna all’inizio del mitico e indimenticato concerto a Torino nel 1987. Chi sul finire degli anni ’80 era un o una adolescente ricorda perfettamente le prima parole della pop star che ripeté per due volte la frase perché il primo applauso le era apparso timido. Un po’ come ha fatto il presidente del consiglio per invitare i parlamentari a riflettere e ad applaudire più forte: “Siete pronti a ricostruire questo patto? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) “?”., quasi al termine del suo discorso al Senato oggi,all’inizio del mitico e indimenticatonel. Chi sul finire degli anni ’80 era un o una adolescente ricorda perfettamente le prima parole della pop star che ripeté per due volte la frase perché il primo applauso le era apparso timido. Un po’ha fatto il presidente del consiglio per invitare i parlamentari a riflettere e ad applaudire più forte: “a ricostruire questo patto? ...

