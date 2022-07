La napoletana Citel Group diventa Fiven | a Future Driven Company | nuova identità per il gruppo orientato all’innovazione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo oltre 20 anni di successi,, Innovationdi origine partenopea che sviluppa servizi e soluzioni per la trasformazione digitale di medie e grandi aziende, accresce il suo perimetro e. Crasi di, il nuovo marchiosottolinea la vocazione della società. Tra le prime a riconoscere le potenzialità della tecnologia per abilitare la trasformazione del business delle aziende e a sviluppare soluzioni di Intelligenza Artificiale, negli ultimi anni la società è cresciuta non solo per le vie organiche ma anche attraverso acquisizioni strategiche che le hanno permesso di ampliare e integrare la propria offerta. Nata nel 2000 con una forte specializzazione nel mondo Telco & ...