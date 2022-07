(Di mercoledì 20 luglio 2022) Parole dure che sfidano 5 Stelle e Lega in nome dell'appello che è arrivato dal paese. Nell'agenda sociale una possibile via d'uscita per i pentastellati

Pubblicità

Antonio_Tajani : Oggi con il Presidente Berlusconi e tutti gli alleati del centrodestra di governo. C'è grande preoccupazione dopo l… - marattin : Stamani alla presentazione della Relazione Antitrust. Sulla concorrenza, molti politici si riempiono la bocca ma po… - agorarai : 'La settimana scorsa Draghi voleva uscire, ora il suo punto di vista è cambiato. 'Io resto, o la va o la spacca, no… - GabrieleGalas17 : @nellifranci Per concludere usando le tue parole, sono PIENO di questa narrazione a senso unico del Climate Change… - Gio_Faedda : @canislupus80 @EdoardoS95 @GiorgiaMeloni il senso del suo voto è che ha votato dei cialtroni. La prossima volta se… -

L'HuffPost

...della seduta di ieri (3.937) oggi c'è il passaggio convergentebordo inferiore ascendente...anche per l'azionario USA di parlare di inversione di tendenza di breve periodo inrialzista. ...Una durezza definita semplicemente "coerenza" dai collaboratoripresidenteConsiglio. Coerente, si spiega, nelche Draghi ha rivendicato l'azione dell'esecutivo e detto chiaramente ... Il senso del discorso di Draghi è: e ora votatemi contro (di A. De Angelis) Roma, 20 lug. (askanews) - Un discorso di 33 minuti, modificato e limato fino all'ultimo momento, per chiedere ai partiti se sono 'pronti' ...Parole dure che sfidano 5 Stelle e Lega in nome dell'appello che è arrivato dal paese. Nell'agenda sociale una possibile via d'uscita per i ...