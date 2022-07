Il segreto di Michael Schumacher sul testamento | il campione aveva immaginato tutto

Pubblicità

v_andrej : @tudifrudi È un po' come quella scena de Il segreto del mio successo in cui il giovane Michael J Fox spiega la fina… - SimpleBeauty_m : RT @RositaLosacco: Ogni volta che ho visto un tramonto, ho espresso silenziosamente il mio desiderio segreto giusto prima che il sole si na… - hugo_pcm : RT @RositaLosacco: Ogni volta che ho visto un tramonto, ho espresso silenziosamente il mio desiderio segreto giusto prima che il sole si na… - jseniunaite108 : RT @RositaLosacco: Ogni volta che ho visto un tramonto, ho espresso silenziosamente il mio desiderio segreto giusto prima che il sole si na… - RositaLosacco : Ogni volta che ho visto un tramonto, ho espresso silenziosamente il mio desiderio segreto giusto prima che il sole… -

Liberoquotidiano.it

Schumacher avrebbe scritto un testamento . Un testamentoin cui l'ex pilota della Ferrari spiega per filo e per segno le sue volontà in caso di morte. Il testamento venne redatto ...L'interesse per Mattia Grandoni non è certo un, così come quello perVentre, talentuoso attaccante del Ventimiglia già intravisto in un paio di occasioni all'Annibale Riva. I contatti ... Michael Schumacher, spunta l'inquietante testamento segreto: "Tutto può succedere..." Gm ha proposto uno sconto di 5.500 dollari ai primi clienti che vogliano acquistare l’elettrica a patto che firmino un impegno a non parlarne con nessuno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...