Il M5S alle suppliche finali: «Aspettiamo ancora risposte, Draghi dia dignità alle nostre richieste» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fra le più attese del dibattito per ovvi motivi, le repliche del M5S dopo le comunicazioni di Draghi sulla crisi si sono rivelate anche fra le più inconsistenti. Affidate al senatore, Ettore Licheri, che ricopriva il ruolo di capogruppo al tempo della prima fiducia all'attuale governo, si sono risolte nel tedioso ritornello che ha accompagnato ogni esternazione pentastellata di questi lunghi giorni: «Attendiamo dal premier risposte sui nove punti», è stato in sintesi il senso delle dichiarazioni, come se in Aula non fosse accaduto nulla. Il M5S ancora in attesa di risposte da Draghi… «Siamo sotto attacco non da stamattina: quello che è stato detto stamattina non è nulla rispetto a quello che abbiamo dovuto subire perché siamo l'unica forza politica che si sta interrogando seriamente su questa crisi.

