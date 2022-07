**Governo: Renzi, 'oggi o si va avanti con Draghi o si va a casa'** (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Guardando al futuro voteremo la fiducia al presidente Draghi, consapevoli che oggi è l'ultima puntata del reality show. Grazie presidente Draghi per questi 18 mesi. oggi o si va vanti con Draghi o si va a casa". Così Matteo Renzi nelle dichiarazioni di voto al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Guardando al futuro voteremo la fiducia al presidente, consapevoli cheè l'ultima puntata del reality show. Grazie presidenteper questi 18 mesi.o si va vanti cono si va a". Così Matteonelle dichiarazioni di voto al Senato.

Pubblicità

GiovaQuez : Renzi: 'Domani qualcuno perde la faccia, ma l`Italia non perde il governo' #inonda - fattoquotidiano : Governo, Matteo Renzi alla stampa estera: “Draghi è uno statista affidabile, Conte uno stagista roso dall’invidia” - espressonline : ?? #Uberfiles - Carlo De Benedetti ex azionista del colosso e mediatore segreto con il governo Renzi: Dall’ingegnere… - ilbaro_67 : RT @fjadanza: ueh..non mollano, sono terrorizzati...!!! Renzi sta parlando un'altra volta a SKY tg24 cercando di convincere ancora dell'imp… - Pecora_Solista : RT @fufy_System1000: Questo Governo non arriva a mangiare il Panettone. #Draghi #crisidigoverno #Conte #Renzi #maratonamentana #Salvini #… -