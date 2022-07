Gli incendi in Spagna producono emissioni record di carbonio (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Gli incendi boschivi in Spagna hanno prodotto più emissioni di carbonio nei mesi di giugno e luglio di quest’anno che nello stesso periodo di qualsiasi altro anno da quando è iniziata la raccolta dati nel 2003. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni del servizio di monitoraggio dell’atmosfera dell’Unione Europea Copernicus. Infatti gli incendi spagnoli hanno prodotto 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio da giugno al 17 luglio superando il record precedente di 1,1 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio registrato nel giugno-luglio 2012. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Gliboschivi inhanno prodotto piùdinei mesi di giugno e luglio di quest’anno che nello stesso periodo di qualsiasi altro anno da quando è iniziata la raccolta dati nel 2003. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni del servizio di monitoraggio dell’atmosfera dell’Unione Europea Copernicus. Infatti glispagnoli hanno prodotto 1,3 milioni di tonnellate didida giugno al 17 luglio superando ilprecedente di 1,1 milioni di tonnellate didiregistrato nel giugno-luglio 2012. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

