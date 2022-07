Fedez, piccolo incidente a Battiti Live: “Mi sono frantumato la pa.la sinistra” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fedez a Battiti Live, saltando sulle spalle di Tananai si è fatto male alle parti intime, come ha rivelato al pubblico del programma di Italia 1. piccolo incidente per Fedez nella terza puntata di Battiti Live: il rapper ha rischiato di infortunarsi alle parti intime durante l'esibizione con Tananai e Mara Sattei. Saltando male sulle spalle dell'ultimo classificato a Sanremo 2022, ha rischiato di compromettere la sua esibizione. Tra i numerosi artisti che si esibiscono sul palco di Battiti Live non potevano mancare Fedez, Tananai e Mara Sattei, autori del tormentone estivo La dolce vita, un trio scatenato, come hanno dimostrato con lo show a sorpresa in strada quando hanno annunciato la loro ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022), saltando sulle spalle di Tananai si è fatto male alle parti intime, come ha rivelato al pubblico del programma di Italia 1.pernella terza puntata di: il rapper ha rischiato di infortunarsi alle parti intime durante l'esibizione con Tananai e Mara Sattei. Saltando male sulle spalle dell'ultimo classificato a Sanremo 2022, ha rischiato di compromettere la sua esibizione. Tra i numerosi artisti che si esibiscono sul palco dinon potevano mancare, Tananai e Mara Sattei, autori del tormentone estivo La dolce vita, un trio scatenato, come hanno dimostrato con lo show a sorpresa in strada quando hanno annunciato la loro ...

