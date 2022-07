EMC Wave 3 - La crossover media costa come un' utilitaria

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo aver importato nel Bel Paese per oltre 15 anni le vetture cinesi del marchio Great Wall e per una breve parentesi leHaval, l'azienda bresciana Eurasia Motor Company è pronta a lanciarsi in una nuova avventura con l'arrivo sul mercato italiano del proprio brand automobilistico EMC e il primo modello della gamma, la3. Si tratta di unadi segmento C lunga 4,44 metri che punta tutto sul rapporto prezzo-dotazione, offrendo di serie numerosi accessori e confort di norma presenti nella lista degli optional,i sedili di similpelle a regolazione elettrica, il tetto panoramico di vetro, i fari full Led, le telecamere a 360 gradi e due display per il quadro strumenti (7) e il sistema multile (10,25). Sempre bifuel. Prodotta in Cina da una fabbrica partecipata dalla Chery ...