Draghi chiede in Senato “un nuovo patto di fiducia”: freddezza da Lega e M5s, applausi da Forza Italia e Pd. Le reazioni dei parlamentari (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Siete pronti a sottoscrivere un nuovo patto di fiducia?” A rivendicarlo in Aula è il presidente del Consiglio Mario Draghi nell’Aula del Senato, sfidando la sua maggioranza: “La risposta va data agli Italiani non a me”, ha attaccato. Differenti le reazioni all’interno della sua vecchia maggioranza. Non soltanto la timidezza dai banchi del M5s, che ha applaudito in Aula il premier soltanto per l’accenno al salario minimo e al reddito di cittadinanza, unendosi alla standing ovation bipartisan che ha fatto seguito alle parole di Draghi sulla lotta alla mafia e su Falcone e Borsellino, ma non al termine del discorso. A restare a dir poco fredda rispetto alle parole di Mario Draghi è stata anche la Lega di Matteo Salvini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Siete pronti a sottoscrivere undi?” A rivendicarlo in Aula è il presidente del Consiglio Marionell’Aula del, sfidando la sua maggioranza: “La risposta va data aglini non a me”, ha attaccato. Differenti leall’interno della sua vecchia maggioranza. Non soltanto la timidezza dai banchi del M5s, che ha applaudito in Aula il premier soltanto per l’accenno al salario minimo e al reddito di cittadinanza, unendosi alla standing ovation bipartisan che ha fatto seguito alle parole disulla lotta alla mafia e su Falcone e Borsellino, ma non al termine del discorso. A restare a dir poco fredda rispetto alle parole di Marioè stata anche ladi Matteo Salvini, ...

