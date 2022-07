Draghi | caos centrodestra Salvini da Berlusconi Meloni | «Arriva in Parlamento e vuole pieni poteri | elezioni subito»

Pubblicità

brandobenifei : Mario #Draghi ha chiesto ai partiti un rinnovato impegno su un programma chiaro: #PNRR, #riforme inclusa concorrenz… - DarioNardella : Abbiamo appena superato le 1000 adesioni di sindaci all’appello bipartisan al Presidente #Draghi ad andare avanti e… - CarloCalenda : Le leadership occidentali sono fragilissime. Biden è debole e impopolare; Scholz non ne parliamo; la Gran Bretagna… - damiano_chirico : RT @brandobenifei: Mario #Draghi ha chiesto ai partiti un rinnovato impegno su un programma chiaro: #PNRR, #riforme inclusa concorrenza, ag… - zazoomblog : Crisi di governo caos nel centrodestra dopo il discorso di Draghi: nuovo vertice a Villa Grande. Cangini: «Molti vo… -

ilgazzettino.it

Più pessimista l'emittente francese 'Bfmtv', che titola 'L'Italia sull'orlo delpolitico', mentre 'Le Figaro' punta sulla 'richiesta di un nuovo patto di fiducia' da parte diche è 'l'...... ha detto non voglio una fiducia di facciata, penso che sia un atteggiamento di serietà e della maggioranza che lo sostiene: non avrei apprezzato unche si mette a fare il suk in Parlamento . ... Draghi, caos centrodestra. Salvini da Berlusconi. Meloni: «Arriva in Parlamento e vuole pieni poteri, elezioni (Adnkronos) – Il discorso del premier Mario Draghi al Senato è sulle prime pagine dei principali media internazionali, che parlano di ”cambiamento significativo” e sottolineano il buon esito delle sue ...Sono tanti i punti dell’intervento davanti al Senato di Mario Draghi che hanno messo in difficoltà il centrodestra di governo. La riunione del gruppo al Senato di Forza Italia, dopo l’intervento di Dr ...