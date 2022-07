Crisi di governo, siamo al “game over”: il centrodestra detta due condizioni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ci siamo. Se non è il “game over”, poco ci manca. Di sicuro siamo al redde rationem, al momento decisivo in cui capire il futuro del governo Draghi. Se fino a ieri tutti gli occhi erano rivolti verso il Movimento Cinque Stelle, reo di aver aperto la Crisi di governo e aver spinto Draghi alle dimissioni, ora tutti gli sguardi puntano verso il centrodestra. Il quale ha risposto “presente”, mettendo nell’angolo Supermario. Il discorso del premier infatti è stato molto duro. Ma non solo contro i grillini, come atteso. Molti passaggi sono stati registrati con note di fastidio anche dalla Lega e da parte del centrodestra, pure in Forza Italia. Dopo le comunicazioni del premier, il ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ci. Se non è il “”, poco ci manca. Di sicuroal redde rationem, al momento decisivo in cui capire il futuro delDraghi. Se fino a ieri tutti gli occhi erano rivolti verso il Movimento Cinque Stelle, reo di aver aperto ladie aver spinto Draghi alle dimissioni, ora tutti gli sguardi puntano verso il. Il quale ha risposto “presente”, mettendo nell’angolo Supermario. Il discorso del premier infatti è stato molto duro. Ma non solo contro i grillini, come atteso. Molti passaggi sono stati registrati con note di fastidio anche dalla Lega e da parte del, pure in Forza Italia. Dopo le comunicazioni del premier, il ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Silvestri (M5s): “Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po’ dura. Per ora solo in… - cristina_ilardo : RT @Guli__1979: Ma vi ricordate Salvini al #Papeete quando dicevamo che il paese non poteva permettersi una crisi di governo? Ecco, in ques… - fisco24_info : Spread Btp-Bund sopra i 210 punti base, scivola Piazza Affari che guarda alla crisi di governo: Le richieste della… -