Con un SMS ti prosciugano il conto corrente : la truffa della bolletta non pagata (Di mercoledì 20 luglio 2022) Continuano le truffe telefoniche in tutte le parti del mondo. Quella di cui vi stiamo parlando sta colpendo tante nazioni e merita la nostra attenzione. Lo scenario è il seguente. La vittima riceve un messaggio SMS che sembra realmente provenire dalla società fornitrice dei servizio, nel quale si avvisa che il suo allacciamento di gas o luce sta per essere tagliato se non viene pagata una presunta bolletta che non risulta essere stata ancora saldata. Il messaggio indurrebbe la vittima a chiamare un numero di cellulare indicato. Il punto focale della truffa, che la rende davvero pericolosa per chi è troppo fiducioso, sta nel fatto che i truffatori conoscono bene il nome e cognome della vittima, il suo indirizzo di residenza ed il nome della società fornitrice del ...

